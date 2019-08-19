Названы регионы — лидеры по числу аллергиков

В некоторых субъектах уровень заболеваемости поллинозом связывают с амброзией, которая там произрастает.

Больше всего россиян, страдающих аллергическим ринитом (поллинозом), проживают в республиках Северного Кавказа. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на статистику Минздрава РФ за минувший год.

Регионом, который является лидером по числу пациентов с данным диагнозом, считается Чечня: на 100 тысяч населения аллергиков — 785,9. На втором месте расположился Дагестан (459,8), на третьем — Карачаево-Черкесия (431,5). В топ-5 также попали Адыгея (427,5) и Краснодарский край (406).

По данным Минздрава, всего в 2018 году поллиноз был зафиксирован у 313,4 тысячи россиян.

Эксперты связывают высокий уровень заболеваемости поллинозом в республиках Северного Кавказа с распространённостью в регионах амброзии, на пыльцу которой у людей чаще всего встречается аллергия. Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев считает растение "свирепейшей вещью", которую можно приравнять "к оружию массового поражения".

Ранее Минздрав назвал регионы — лидеры по числу больных вирусным гепатитом.