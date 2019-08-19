Прототип героя сериала "Чернобыль" назвал безумным доклад США об аварии на АЭС

По его мнению, американцы "раздувают эту тему", так как сняли сериал о катастрофе.

Прототип одного из героев сериала "Чернобыль", генерал-майор Николай Тараканов заявил, что данные американской разведки о числе погибших в момент аварии на Чернобыльской АЭС являются "безумными вымыслами".

— Я скажу прямо — это безумные вымыслы. Сразу после взрыва никакого множества погибших не было, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Он напомнил, что в первые часы аварии погибло лишь два человека. И только в следующие два месяца от лучевой болезни скончалось около 30 человек. По его мнению, американцы "раздувают эту тему", так как сняли сериал "Чернобыль".

Напомним, ранее американская разведка рассекретила первый отчёт об аварии на Чернобыльской АЭС. В заявлении от 2 мая 1986 года говорится о том, что спецслужбы США сомневались в правдивости официальных сообщений о погибших. Они назвали чепухой данные о том, что на тот момент погибло только два человека. По их предположению, скончалось большое количество людей.

В результате аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года у 134 человек, работавших на станции и принимавших участие в тушении пожара, была диагностирована острая лучевая болезнь. Из них 28 скончались в первые месяцы после случившегося. Один из работников Чернобыльской АЭС умер во время взрыва, ещё один скончался в припятской больнице в первые часы после катастрофы. Однако многие эксперты сомневаются в реалистичности таких официальных данных СССР.