Песков отреагировал на сопровождение Ил-96 швейцарскими истребителями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на тот факт, что швейцарские истребители сопроводили Ил-96 СЛО "Россия" в небе над Женевой. На борту самолёта, кстати, был и сам представитель Кремля.

— Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства, — сказал Песков журналистам после того, как Ил-96 сел в Марселе.

Как уже сообщал Лайф, в самолёте СЛО "Россия" был Песков, помощник президента Юрий Ушаков и журналисты кремлёвского пула. Все они входили в состав российской делегации, которая сопровождала Владимира Путина во Францию.