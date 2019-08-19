В Анкаре заявили о троих погибших при обстреле турецкого военного конвоя в Сирии

В Минобороны Турции заявили, что при обстреле их конвоя в Сирии погибло трое гражданских. В военном ведомстве также добавили, что 12 человек получили ранения.
— Было совершено нападение с воздуха на наш конвой, двигавшийся на наблюдательный пункт номер девять. Три гражданских лица погибли, — цитирует заявление Министерства обороны агентство Anadolu.
При этом агентство DHA сообщало, что удар по конвою нанесли сирийские ВВС.
Напомним, турецкие бронетранспортёры вошли в сирийский город Серакиб и направляются в сторону Хан-Шейхуна, за который сейчас идут бои между правительственными войсками и боевиками. В Дамаске считают, что Анкара намерена доставить помощь террористам из "Джабхат ан-нусры"*.
Turkish Military convoy enters #Idlib #Syria pic.twitter.com/Dr6eEK5dwl— Hadi Albahra (@hadialbahra) 19 августа 2019 г.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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