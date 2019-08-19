В Анкаре заявили о троих погибших при обстреле турецкого военного конвоя в Сирии

В Минобороны Турции заявили, что при обстреле их конвоя в Сирии погибло трое гражданских. В военном ведомстве также добавили, что 12 человек получили ранения.

— Было совершено нападение с воздуха на наш конвой, двигавшийся на наблюдательный пункт номер девять. Три гражданских лица погибли, — цитирует заявление Министерства обороны агентство Anadolu.

При этом агентство DHA сообщало, что удар по конвою нанесли сирийские ВВС.

Напомним, турецкие бронетранспортёры вошли в сирийский город Серакиб и направляются в сторону Хан-Шейхуна, за который сейчас идут бои между правительственными войсками и боевиками. В Дамаске считают, что Анкара намерена доставить помощь террористам из "Джабхат ан-нусры"*.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.