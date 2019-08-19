Тарантино нашёл отсылки к своим фильмам в киновселенной Marvel

Он заметил сходство в поведении Талоса из фильма "Капитан Марвел" и мистера Блондина из "Бешеных псов".

Голливудский режиссёр Квентин Тарантино пересмотрел фильмы студии Marvel перед выходом финала "Мстителей" и нашёл в них множество отсылок к собственному творчеству. Он признался в интервью BBC Radio 1, что рад цитированию в киновселенной.

По словам Тарантино, инопланетянин (скрулл) Талос из фильма "Капитан Марвел" потягивает напиток через трубочку подобно мистеру Блондину из его "Бешеных псов".

Ещё одна аллюзия содержится в фильме "Другая война". Режиссёр заметил, что в сцене с изображением надгробия Ника Фьюри содержится цитата из Книги пророка Иезекииля, которую своим жертвам цитировал киллер Джулс из "Криминального чтива".

Ранее Тарантино во время визита в Москву признался, что его любимая русская картина — это "Человек-амфибия" режиссёров Владимира Чеботарёва и Геннадия Казанского.