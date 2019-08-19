У участницы митинга, которую ударил полицейский, не выявили сотрясения мозга

У Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот на незаконном митинге 10 августа на проспекте Сахарова, не выявили признаков сотрясения мозга. Как передаёт НСН, об этом сообщило сразу несколько медиков, которые осмотрели активистку после инцидента. Они также отметили, что девушка обращалась в больницу с противоречивыми жалобами.

Так, врач-травматолог из поликлиники № 219 Нурмамат Ырысбеков заявил, что у Сосновской при осмотре головы и грудной клетки не было обнаружено ни ссадин, ни гематом, ни видимых повреждений.

— Я спросил, была ли рвота, потеря сознания, так далее. Такого не было. После осмотра направлена была на рентген-обследование, рентгенографию черепа и грудной клетки справа. По результатам осмотра и рентген-обследования диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга" исключён, — заявил он.

Это произошло 11 августа. Затем Сосновская обратилась уже в другие больницы. По словам врача-невролога Городской поликлиники № 115 Александра Плотникова, диагностические исследования не показали объективных признаков сотрясения мозга.

— По данным компьютерной томографии, костно-травматических изменений у пациентки не отмечалось, — пояснил Плотников. При этом сама Сосновская говорила врачам, что она потеряла сознание.

Коллеги активистки в разговоре с НСН сообщили, что были удивлены заявлениями СМИ об обнаруженном у Сосновской сотрясении мозга. По их словам, девушка вышла на работу 12 августа и не жаловалась на плохое самочувствие.

При этом уже на следующий день, когда снова пошла к врачам, говорила, что накануне у неё была многократная рвота.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором девушку во время задержания на незаконной акции 10 августа ударил в живот силовик. Адвокат Сосновской сообщила, что её подзащитная обратилась в больницу, где якобы подтвердилось сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Действия сотрудника полиции проверяет МВД РФ. По заявлению Сосновской в инциденте разбирается и Следственный комитет России.