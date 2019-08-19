В Петербурге полицейские с мигалками сопроводили беременную женщину в роддом

Благодаря этому путь к медучреждению, несмотря на пробки, занял всего 15 минут.

В Санкт-Петербурге инспекторы ГИБДД Дмитрий Конвисаров и Вячеслав Шарабурукин сопроводили автомобиль с беременной женщиной в роддом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К капитану и старшему лейтенанту на станционном посту на 53-м километре внутренней кольцевой автодороги обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что жена начала рожать и попросил помощи. Правоохранители приняли решение сопроводить семью сквозь пробки.

— Во время движения сотрудники применили специальные сигналы с включёнными проблесковыми маячками и спустя 15 минут прибыли в роддом. Передав беременную женщину медицинским работникам, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей, — уточнила Волк.

Новоиспеченные родители поблагодарили сотрудников полиции за такую помощь.

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