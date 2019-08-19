Меркель появилась на публике в блузке 23-летней давности

Впервые в таком виде она присутствовала на открытии фестиваля музыки Вагнера в Байройте в 2002 году.

Канцлер Германии Ангела Меркель появилась на публике в блузке, которая была приобретена ещё 23 года назад. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Речь идёт о длинной шёлковой блузе с запахом с ярким голубо-розовым принтом в стиле кимоно.

Издание отмечает, что впервые в этом наряде канцлер ФРГ вышла в свет в 2002 году, когда состоялось открытие фестиваля музыки Вагнера в Байройте. Позже политик в этой же блузе появилась на публике в 2008-м и 2017-м.

Многие интернет-пользователи одобрили наряд Меркель, отметив её безупречный вкус.

Ранее Ангела Меркель заявила, что охватывающие её приступы сильной дрожи не помешают ей быть канцлером.