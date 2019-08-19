Лайф публикует видео борьбы пожарных с огнём на химзаводе в Балашихе

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Площадь возгорания на химзаводе в подмосковной Балашихе достигла 120 квадратных метров. Пламя и чёрный дым вырываются из всех окон и дверей здания. Кадры экстремальной работы сотрудников МЧС РФ оказались в распоряжении Лайфа.

В ликвидации возгорания принимают участие несколько пожарных расчётов и пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что на предприятии на улице Звёздной, дом 7 загорелась 200-литровая бочка с растворителем. Часть опасной жидкости уже могла просочиться в почву.

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