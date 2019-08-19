Клинцевич назвал провокацией приветствие украинских националистов при Нетаньяху

Сенатор уверен, что израильского премьера эти слова лидера Незалежной должны были оскорбить.

Официальное воинское приветствие "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!", прозвучавшее во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину, — это провокация и оскорбление, уверен член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Парламентарий в беседе с Лайфом заявил, что Нетаньяху был поставлен в неудобное положение во время визита.

— С одной стороны, есть некая историческая связка Израиля и Украины. Слишком много людей сегодня с Украины живут в Израиле. Это был такой период, если вы помните, зоны оседлости, много людей еврейской национальности Российской империи жили на территории нынешней Украины. А с другой стороны, те исторические параллели и всё то, что связано с УПА* и сотрудничеством с фашистами, — это для Израиля всегда было, есть и останется такой темой, с которой примирения никогда не будет, — заявил Клинцевич.

Он уверен, что израильскому премьеру нельзя никак оставлять эту тему.

— В Израиле такие вещи не пропускают, такие вещи не игнорируют и без ответа не оставляют. Ну а всему миру надо осознать, что великим украинским народом и крупнейшей европейской страной управляли и управляют националисты, — добавил Клинцевич.

Приветствие украинских националистов "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" стали воинским приветствием на Украине в октябре 2018 года. Сегодня эти слова были произнесены президентом Украины Владимиром Зеленским на церемонии встречи премьера Израиля.

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