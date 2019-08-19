Пропавшая в Нижегородской области девочка могла уйти в лес в поисках мамы

По факту исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Пятилетняя Зарина, которая пропала сутки назад в деревне Степановке Нижегородской области, могла отправиться в лес на поиски родителей и бабушки. Об этом сообщает "Типичный Нижний Новгород" со ссылкой на информацию от местных жителей.

— Родители и девочка пошли в лес за грибами, она захотела домой. Её отвели и оставили дома. Сами опять ушли в лес. Когда вернулись, дома уже её не было. Предположение, что она пошла искать родителей и бабушку, — цитирует собеседника паблик.

В поисках пропавшей малышки принимают участие уже 700 человек, в числе которых сотрудники МВД РФ, МЧС РФ, военнослужащие и волонтёры. Следователи возбудили по факту исчезновения Зарины уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Ранее сообщалось, что в омской тайге нашли живым трёхлетнего Колю спустя двое суток после исчезновения. Малыш отозвался на слова "сына, сыночек". Сегодня стало известно, что его уже выписали из больницы.