Сотрудник спецназа Росгвардии спас семейную пару из горящего дома

В Мордовии офицер СОБР Управления Росгвардии по региону спас из огня семейную пару. Сначала он помог выбраться из горящего дома женщине, потом на руках вынес мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Приблизившись к горевшему домовладению, правоохранитель понял, что горит крыша дома, и, зная, что там проживает женщина с мужем, который не может самостоятельно передвигаться, поспешил на помощь, — рассказывают подробности спасения в ведомстве.

В Росгвардии добавили: когда офицер разбил окно и зашёл в комнату, дым уже частично заполонил помещение. В результате сотруднику ведомства удалось спасти обоих соседей. Он передал их врачам, а возгорание оперативно потушили прибывшие пожарные.

Ранее сообщалось, что в Бурятии полицейские спасли пассажиров загоревшейся маршрутки.