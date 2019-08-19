Дуэйн Скала Джонсон женился на певице после 12 лет отношений

Американский актёр и шоумен Дуэйн Скала Джонсон объявил своим фанатам, что женился на певице Лорен Хашиан.
Церемония состоялась 18 августа на Гавайских островах. Джонсон опубликовал фотографию с торжества в "Инстаграме", подписав её "Мы согласны".
Отношения Джонсон и Хашиан начались ещё в 2007 году. У пары двое подрастающих детей. Хашиан в 2015 году родила возлюбленному дочь Жасмин, а в 2018-м — дочь Тиану.
Ранее Лайф сообщал, что самая знаменитая модель plus-size объявила о беременности.
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