Директора пансионата в Тюмени уволили из-за похорон бабушки в мешке для трупов

После огласки вопиющего случая Владимир Максименко внезапно ушёл в отпуск, однако от наказания его это не спасло.

Директора тюменского пансионата для ветеранов войны и труда, в котором 91-летнюю труженицу тыла похоронили в санитарном мешке для трупов, уволили. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента социального развития области Лариса Спицына.

— Директору учреждения Владимиру Максименко объявлен выговор, с сегодняшнего числа он уволен по личному поручению заместителя губернатора Ольги Кузнечевских, — рассказала она URA.RU.

Как ранее писал Лайф, после смерти тело 91-летней пенсионерки неделю пролежало в морге. В итоге персонал учреждения отказался бесплатно мыть и одевать её, после чего покойницу похоронили прямо в мешке. После огласки случившегося Максименко внезапно ушёл в отпуск.

Затем выяснилось, что ритуальной службе даже не передали сменную одежду для усопшей. Результаты проверки Следственного комитета РФ пока не обнародованы.