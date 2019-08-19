Милонов предложил вернуть наказание для тунеядцев

По мнению парламентария, одна из категорий, которую нужно отправить на принудительные работы, — это золотая молодёжь.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости вернуть в законодательство РФ статью о тунеядстве. По его мнению, за антиобщественный образ жизни нужно наказывать принудительными работами.

Парламентарий считает тунеядцами всех дееспособных людей, которые ведут антисоциальный образ жизни, — наркоманов, алкоголиков, бездельников. Ещё одна категория тунеядцев — "позолоченные личинки", которые не работают, а "прожирают отцовское и материнское добро", говорит он.

— Если у кого-то завёлся в семье такой алкаш, который ничего не делает, всё пропивает из дома, нужно, чтобы была по закону статья, которой сейчас нет. Чтобы была возможность пожаловаться на него соседям, родителям, родственникам, чтобы его забрали на принудительные работы, — сказал Милонов в интервью агентству городских новостей "Москва".

Кроме того, по его мнению, нужно вытащить со всех улиц попрошаек. Помочь тем из них, кто действительно нуждается, а попрошаек-профессионалов наказать.

Ранее Росстат назвал регионы РФ с самым большим количеством тунеядцев.