Певица Ольга Орлова спасла собаку, которую живодёр привязал к машине

Оказалось, что это алабай в почтенном возрасте. У него ветеринары нашли много проблем со здоровьем.

Певица Ольга Орлова, которая является также активной зоозащитницей, добилась отправки в приют собаки породы алабай, которую мучил хозяин. Он, сидя в машине, тащил животное по трассе на привязи.

— Эмоции, конечно, не опишешь нормативной лексикой. Я считаю, что таких людей надо сажать в тюрьму. Но, к сожалению, наш закон не поддерживает моё мнение. Но я очень рассчитываю на то, что у нас будут приняты какие-то меры против живодёров и против тех, кто жестоко обращается с животными, — рассказала певица Лайфу.

После того как она опубликовала обращение к подписчикам в своём инстаграме, у живодёра собаку забрали. Это оказался пожилой самец, которому более восьми лет, весит он 70,5 килограмма. Неухоженный, запущенный. Он направлен в приют, где о нём будут заботиться.

— Вы знаете, я специально выложила всё с номерами, потому что я считаю, что этот человек заслуживает того, чтобы все знали своих "героев" в лицо. В кавычках "героев", — добавила Орлова.

На днях Лайф рассказывал о том, что казаки Урала просят президентский грант в несколько миллионов на создание зоополиции.