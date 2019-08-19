Психологи нашли связь между использованием эмодзи и частотой занятия сексом

Они провели онлайн-опрос, в котором поучаствовало более пяти тысяч американцев, не состоящих в браке.

Психологи из американского Университета имени Кинси выяснили, что люди, которые часто используют в сообщениях эмодзи, ведут более активную сексуальную жизнь. Об этом учёные сообщают в издании Plos One.

Специалисты провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более пяти тысяч американцев, не состоящих в браке. Оказалось, что 38% из них вообще не используют эмодзи, 29% пользуются ими редко, примерно столько же — регулярно, 3% ставят эмодзи почти в каждое сообщение и 2,5% добавляют по несколько эмодзи в одно сообщение.

Специалисты пришли к выводу, что люди, которые активно используют эмодзи, легче формируют личные отношения с окружающими. И у них наблюдается высокая сексуальная активность.

Ранее Лайф назвал самые популярные эмодзи в соцсетях.