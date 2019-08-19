Путина просят представить к госнаграде стюардессу, спасшую пассажиров Ан-24

Елена Лапуцкая покинула самолёт "Ангары" последней, когда убедилась, что в салоне не осталось людей.

Секретарь генсовета "Единой России", член Совета Федерации Андрей Турчак обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой представить к госнаграде бортпроводницу сгоревшего самолёта Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елену Лапуцкую. Стюардесса в одиночку открыла аварийные двери после жёсткой посадки в Бурятии, помогла людям выбраться из салона, благодаря чему никто их 43 пассажиров не погиб.

— Геройский поступок бортпроводницы самолёта Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолёта 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьёзные травмы, достоин награды. Безусловно, такие случаи необходимо отмечать на государственном уровне, — говорится в заявлении Турчака, опубликованном на сайте ЕР.

Как уже сообщал Лайф, 27 июня у самолёта, летевшего рейсом Улан-Удэ — Нижнеангарск, отказал один из двигателей. После соприкосновения с взлётно-посадочной полосой воздушное судно выкатилось за её пределы, столкнулось со зданием и вспыхнуло.

Бортпроводница Елена Лапуцкая оставалась в самолёте, пока не вывела всех пассажиров. Погибших двое: командир экипажа и бортинженер.