Место встречи Путина и Макрона на Лазурном Берегу охраняет фрегат

Замок, находящийся в живописном месте, является летней резиденцией президента Франции.

К замку Форт Брегансон на Лазурном Берегу, где состоится встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, прибыл военный корабль. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

Для охраны места встречи двух лидеров, предположительно, задействован фрегат типа FREMM, который может быть вооружён пушками, торпедами и ракетами.

Ранее Владимир Путин уже прибыл во Францию для переговоров с Эмманюэлем Макроном. Ожидается, что обсудят они в том числе двусторонние отношения и ситуацию на Украине.