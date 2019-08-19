Кадры c Евромайдана сделали заставкой для американского сериала о бунте зверей

С создателей "Зверинца" призвали взыскать моральный ущерб украинцам в виде "семизначной суммы".

В американском сериале про обезумевших животных "Зверинец" использовали в заставке кадры киевского Майдана 2014 года. На этот факт обратил внимание украинский политолог Виктор Уколов.

— Наш Евромайдан, где погибли десятки людей, показывают в заставке перед каждой серией. Поскольку здесь используется наш государственный флаг, по моему мнению, отреагировать должен МИД Украины. Было бы правильным подать в суд на авторов сериала, — написал разгневанный в "Фейсбуке".

Он призвал потребовать с создателей "Зверинца" моральный ущерб украинцам в виде "семизначной суммы".

Сериал "Зверинец", или "Зооапокалипсис", впервые вышел на экраны в 2015 году. Он снят по одноимённому роману Джеймса Паттерсона и Майкла Ледвиджа. Кадры с украинского Майдана появляются в начале каждой серии третьего сезона.

Ранее на Украине предрекли новый "Майдан" в случае отмены закона о языке.