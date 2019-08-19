В Сыктывкаре росгвардейцы спасли тонущую девочку

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Фото © Росгвардия

Случай произошёл, когда экипаж вёл патрулирование района недалеко от городского пляжа.

В Сыктывкаре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли девочку, тонувшую в реке Сысола. Сержант Демид Пахомов и старший сержант Роман Зиновьев услышали женский крик и кинулись на помощь, сообщает пресс-служба ведомства.

Демид незамедлительно бросился в холодную воду, подплыл к утопающей и вытащил её на берег. К этому моменту к берегу реки прибыла карета скорой помощи для оказания первой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Девочка была спасена, и её здоровью ничего не угрожает.

Сегодня же Лайф рассказывал, как сотрудник спецназа Росгвардии спас семейную пару из горящего дома в Мордовии.

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