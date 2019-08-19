Володин заявил о создании комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума создала комиссию по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ. Он назвал это закономерным шагом для обеспечения суверенитета страны.
— Когда вмешиваются в дела суверенных государств, мы просто считаем это недопустимым и будем делать всё для того, чтобы обеспечить свой суверенитет, действуя в интересах нашей страны и граждан, — отметил Володин.
В состав комиссии вошло 12 депутатов. Первое заседание пройдёт 30 августа. Народных избранников отозвали из отпусков, чтобы незамедлительно начать работу.
Напомним, ранее в МИД РФ были вызваны дипломаты США и Германии из-за выявленных фактов с попытками влияния на акции протеста в Москве.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram