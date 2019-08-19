Брижит Макрон сняла лангетку ради фотографии с Путиным

Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным сняла медицинскую лангетку, которую первая леди носит после недавней травмы.
Брижит Макрон серьёзно травмировала руку во время морской прогулки несколько дней назад. Она поскользнулась в лодке, упала и вывихнула плечо.
На недавней встрече супруга с мэром и жителями коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар она предстала с подвязанной рукой и здоровалась с горожанами левой.
Brigitte Macron se luxe l’épaule lors d’une chute https://t.co/jstJGEDMvA pic.twitter.com/oAD8M3BEgf— Le JDD (@leJDD) 17 августа 2019 г.
Лайф ведёт прямую трансляцию встречи Путина и Макрона в форте Брегансон на Лазурном берегу Франции.