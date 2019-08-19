Брижит Макрон сняла лангетку ради фотографии с Путиным

А вот на недавней встрече с жителями коммуны Борм-ле-Мимоза она приветствовала всех левой рукой.

Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным сняла медицинскую лангетку, которую первая леди носит после недавней травмы.

Брижит Макрон серьёзно травмировала руку во время морской прогулки несколько дней назад. Она поскользнулась в лодке, упала и вывихнула плечо.

На недавней встрече супруга с мэром и жителями коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар она предстала с подвязанной рукой и здоровалась с горожанами левой.

Лайф ведёт прямую трансляцию встречи Путина и Макрона в форте Брегансон на Лазурном берегу Франции.