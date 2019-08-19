В Саранске пьяный отец попытался выбросить из окна многоэтажки младенца — видео

В какой-то момент мужчина чуть не выронил малышку с третьего этажа. Полицейский оттолкнул его и забрался в квартиру с соседнего балкона.

Полицейские и сотрудники МЧС РФ спасли младенца, которого пьяный отец угрожал выбросить из окна квартиры на третьем этаже в Саранске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Мордовия.

Изначально неадекватный мужчина начал выкидывать на улицу бытовые приборы, а после стал угрожать сбросить грудную дочь с третьего этажа. У подъезда развернули пожарно-спасательное полотно, однако злоумышленник переходил из комнаты в комнату и подходил к окнам. Когда уговоры не подействовали, было решено проникнуть в квартиру с фасада.

— Участковому уполномоченному полиции лейтенанту Василию Мартынову, полицейскому-водителю старшему сержанту Виктору Ковальчуку и заместителю начальника службы пожаротушения — начальнику дежурной смены подполковнику Руслану Алукаеву удалось через балкон соседней квартиры попасть в дом неадекватного мужчины, обезвредить его и обезопасить ребёнка, — рассказали в МЧС РФ.

Злоумышленник был задержан, он находится в отделе полиции.

Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудник Росгвардии спас семейную пару из горящей квартиры.