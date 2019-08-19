Макрон допустил возможность встречи в нормандском формате через несколько недель

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что через несколько недель может состояться встреча по ситуации на Украине в нормандском формате. Об этом он сказал во время пресс-конференции перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным на Лазурном Берегу.

Макрон отметил, что предметом обсуждения двух лидеров сегодня станет в том числе позиция, которую занял новый президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы сможем об этом поговорить, подготовить будущие встречи, и вместе с господином Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и Ангелой Меркель мы постараемся рассмотреть возможность созыва нормандского формата через несколько недель, — сказал Макрон.

Экс-глава МИД Франции советовал Парижу успеть наладить отношения с Россией раньше Трампа.