Путин заявил об "осторожном оптимизме" после разговоров с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проинформирует главу Франции Эмманюэля Макрона о разговоре с избранным лидером Украины Владимиром Зеленским.

— Я проинформирую господина президента (Эмманюэля Макрона. — Прим. ред.) о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм, — заявил Путин перед официальными переговорами с Макроном.

Кроме того, глава России намерен обсудить с французским коллегой вопросы международной безопасности.

Напомним, первый телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялся 11 июля. Они разговаривали на русском языке, речь шла о пленных в Донбассе. Затем последовал ещё один звонок. Зеленский хотел также поднять тему Донбасса.