В найденном под Самарой схроне оказалось 264 гранаты и шесть запалов

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Фото © Pixabay

В найденном в Самарской области схроне с боеприпасами оказалось 264 ручные гранаты Ф-1 и шесть запалов. По данным LIFE SHOT, наткнулся на ящики грибник.

Ранее сообщалось, что обнаружили боеприпасы в посёлке Четырнадцатый Километр, который покинули жители после серии взрывов на артиллерийских складах в 2012 году.

Напомним также о недавнем ЧП в Иркутской области, где в результате взрывов на арсенале пострадало десятки человек. Там несколько раз проводили эвакуацию.

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