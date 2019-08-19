Макрон процитировал Достоевского на переговорах с Путиным

На встрече в форте Брегансон на Лазурном Берегу Франции Макрон вспомнил сразу нескольких российских писателей разных эпох.

Французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным привёл слова из романа Фёдора Достоевского "Подросток". Цитата была произнесена в разговоре о роли России в Европе и об отличии русского человека от европейца.

— Она в том, что он был более русским, когда он был более европейцем, — произнёс Макрон.

В самом романе "Подросток" Достоевский пишет: "Всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем лишь условием, что останется наиболее французом; равно — англичанин и немец. Один лишь русский... получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец".

На встрече с президентом России на Лазурном Берегу Макрон также вспоминал и других российских писателей разных эпох: Владимира Набокова, Ивана Тургенева и Александра Солженицына.

В ходе пресс-конференции лидеров Макрон выразил поддержку России в связи с масштабными лесными пожарами, рассказал о возможности встречи в "нормандском формате" через несколько недель и заявил, что Россия играет важнейшую роль в урегулировании мировых кризисов.