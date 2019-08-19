Макрон: Россия играет важнейшую роль в урегулировании мировых кризисов

Россия играет важнейшую роль в урегулировании мировых кризисов, заявил лидер Франции Эмманюэль Макрон перед официальными переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Все крупнейшие кризисы в мире станут темой нашего обсуждения с российским президентом. Именно поэтому я хочу провести обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным по всем этим вопросам, — заявил Макрон.

Лидер Франции добавил, что Париж готов вместе с Москвой работать над созданием архитектуры безопасности между Россией и Евросоюзом.

"Я верю, что нам удастся вместе создать новую архитектуру безопасности между ЕС и Россией. Франция готова сыграть роль в этом процессе. Я имею в виду и разоружение, и другие вопросы безопасности", — отметил он.