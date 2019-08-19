ВВС Швейцарии объяснили сопровождение самолёта с российской делегацией

Там заявили, что истребители выполняли стандартную процедуру, которую совершают сотни раз в год.

В Военно-воздушных силах Швейцарии заявили, что истребители-бомбардировщики F/A-18 сопроводили летящий в Марсель лайнер специального лётного отряда "Россия" "в рамках рутинной воздушной полицейской службы".

Там отметили, что такие полёты совершаются регулярно вне зависимости от происхождения самолёта. В год швейцарские ВВС контролируют от 300 до 400 иностранных самолётов.

Ранее Лайф публиковал видео сопровождения швейцарскими истребителями Ил-96 СЛО "Россия", на борту которого были пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и журналисты кремлёвского пула. Песков ранее отмечал, что подобные случаи уже происходили. В прошлый раз Швейцария ответила, что это "акт гостеприимства".