Угрожавший выкинуть младенца перед этим звонил его маме: Сейчас будет шоу

Семья накануне отмечала день рождения женщины. Во время торжества горе-папаша напился, а утром продолжил.

Пьяный житель Саранска, который попытался сегодня выбросить грудную дочь с третьего этажа, перед этим позвонил сожительнице со словами: "Иди к балкону, сейчас будет шоу". В момент ЧП женщина возвращалась из больницы. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Семья накануне отмечала день рождения матери малышки и крестила младенца. Во время торжества мужчина напился и ударил сожительницу кулаком по губе. На этом беды не закончились: бабушку именинницы забрала скорая, и женщина утром поехала к ней в больницу, оставив грудную дочь с её отцом. Тот снова напился, и женщина поспешила домой, позвав на помощь своих братьев. Однако пьяный мужчина закрылся в квартире изнутри, а затем позвонил сожительнице со словами: "Иди к балкону, сейчас будет шоу" и начал буянить. Сначала он выкинул вещи из окна, а затем стал угрожать выбросить ребёнка.

После спасения малышку доставили в больницу для осмотра. Она пробудет под присмотром врачей до завтра.

Как ранее писал Лайф, спасли малышку полицейские и сотрудники МЧС. Отец чуть не выронил малышку с третьего этажа. Его оттолкнул сотрудник МВД, а затем забрался в квартиру с соседнего балкона. Злоумышленник задержан.