Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве, которые он связал с электоральным циклом. При этом лидер страны назвал очевидными нарушения, за которые ряд кандидатов не был допущен на выборы в Мосгордуму.

— Всё это связано с электоральным циклом… В 2014 году, когда были предыдущие выборы, на выборы не были допущены примерно 111 человек. По различным причинам избирательная комиссия за соответствующие нарушения этих людей не допустила до выборов. В этом году до выборов не допустили 57 человек, тоже за очевидные нарушения в ходе избирательных кампаний, там просто фальсифицированы подписи, как утверждают эксперты избирательной комиссии, — отметил глава государства.

Между тем лидер страны добавил, что у граждан есть право на мирные и соответствующие законам протесты, власти же должны обеспечить реализацию этих прав.

— Но никто — ни власти, ни какие-то группы — не имеет права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, а все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности, — подытожил Путин.

Говоря о нарушениях, эксперты напоминают, что у Любови Соболь были обнаружены "мёртвые души" в подписных листах. Ряд представителей оппозиции, вместо того чтобы подать иск на тот факт, что их не зарегистрировали кандидатами, устроили провокации и по большей части решали собственные медийные вопросы. Другие же и вовсе используют тему выборов для попыток расшатывания ситуации в столице, о чём неоднократно говорили в Госдуме и Совфеде.