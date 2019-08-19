На счету угрожавшего выбросить младенца из окна оказалось 13 судимостей

В последний раз злоумышленник был приговорён к условному сроку по статье "Побои".

На счету жителя Саранска, который угрожал выбросить из окна квартиры на третьем этаже грудную дочь, имеется 13 судимостей. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

В последний раз мужчина был приговорён к условному сроку по статье "Побои". Судимость ещё не погашена. И, очевидно, теперь он отправится в колонию.

Ранее Лайф выяснил, что угрожавший выкинуть младенца перед этим звонил его матери со словами: "Иди к балкону, сейчас будет шоу".