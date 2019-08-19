Для перелёта Путина во Францию привезли российский вертолёт

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Ми-8 доставили в полуразобранном состоянии на грузовом самолёте. Уже в Марселе его собрали.

Президент РФ Владимир Путин прилетел на встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном в форт де Брегансон на вертолёте специального лётного отряда "Россия".

<p>Фото ©L!FE / Александр Юнашев</p>

Как отмечает корреспондент Лайфа с места событий, вертолёт привезли в Марсель в полуразобранном состоянии на грузовом самолёте. Уже там его собрали.

<p>Фото ©L!FE / Александр Юнашев</p>

Напомним, Путин прилетел во Францию с однодневным рабочим визитом. Ранее Лайф сообщал, что в ходе пресс-конференции лидеров Макрон выразил поддержку России в связи с масштабными лесными пожарами, рассказал о возможности встречи в нормандском формате через несколько недель и заявил, что Россия играет важнейшую роль в урегулировании мировых кризисов.

Автор:
Александр Юнашев
АЮ
Александр Юнашев
Соавторы:
Сусанна  Витвинская
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