Для перелёта Путина во Францию привезли российский вертолёт

Президент РФ Владимир Путин прилетел на встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном в форт де Брегансон на вертолёте специального лётного отряда "Россия".
Как отмечает корреспондент Лайфа с места событий, вертолёт привезли в Марсель в полуразобранном состоянии на грузовом самолёте. Уже там его собрали.
Напомним, Путин прилетел во Францию с однодневным рабочим визитом. Ранее Лайф сообщал, что в ходе пресс-конференции лидеров Макрон выразил поддержку России в связи с масштабными лесными пожарами, рассказал о возможности встречи в нормандском формате через несколько недель и заявил, что Россия играет важнейшую роль в урегулировании мировых кризисов.