Виктория Дайнеко пожаловалась на проблемы с памятью

Поклонники поддержали артистку и отметили, что готовы ей простить забытые слова ради шикарного голоса.

Выпускница "Фабрики звёзд" певица Виктория Дайнеко напугала подписчиков в "Инстраграме", рассказав о проблемах с памятью. Она опубликовала видео с выступления, где подсматривает слова своей песни C‘est la vie на пюпитре.

— Я постоянно забываю слова, могу песню петь десять лет и всё равно забыть, — написала певица, слова которой приводит портал "Дни.ру".

Верные фанаты поспешили успокоить Дайнеко и поделились собственными историями, касающимися проблем с памятью. Другие заметили, что благодаря шикарному голосу победительнице "Фабрики звёзд — 5" простительны маленькие недостатки.

Ранее Дайнеко рассказала, что у её трёхлетней дочери начались осложнения после обычной прививки от туберкулёза.