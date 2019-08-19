В Подмосковье на нелегальной свалке нашли документы Минфина

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Фото © Flickr / Dominic Alves

Теперь ведомству предстоит выяснить у подрядчика, каким образом бумаги миновали утилизацию.

Министерство финансов России потребовало разъяснений у подрядной организации в связи с тем, что документы ведомства были найдены на нелегальной свалке в посёлке Восток под Наро-Фоминском Московской области. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе министерства.

Вывоз твёрдых бытовых отходов ведомства осуществляется подрядной организацией по контракту, заключённому по итогам конкурсных процедур. Мы запросили пояснения у этой организации по сложившейся ситуации, — сообщили агентству.

В российских регионах в этом году уже происходили похожие случаи. Так, в лесу под Екатеринбургом нашли свалку уголовных дел. В Татарстане на свалке среди мусора нашли медкарты. В столице обнаружились коробки с картами Сбербанка.

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