В Подмосковье на нелегальной свалке нашли документы Минфина

Теперь ведомству предстоит выяснить у подрядчика, каким образом бумаги миновали утилизацию.

Министерство финансов России потребовало разъяснений у подрядной организации в связи с тем, что документы ведомства были найдены на нелегальной свалке в посёлке Восток под Наро-Фоминском Московской области. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе министерства.

— Вывоз твёрдых бытовых отходов ведомства осуществляется подрядной организацией по контракту, заключённому по итогам конкурсных процедур. Мы запросили пояснения у этой организации по сложившейся ситуации, — сообщили агентству.

В российских регионах в этом году уже происходили похожие случаи. Так, в лесу под Екатеринбургом нашли свалку уголовных дел. В Татарстане на свалке среди мусора нашли медкарты. В столице обнаружились коробки с картами Сбербанка.