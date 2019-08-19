Пентагон сообщил об испытаниях крылатой ракеты, запрещённой ДРСМД

Отмечается, что испытания прошли 18 августа на острове Сан-Николас в штате Калифорния.

В США провели первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщили в Пентагоне.

Отмечается, что испытания прошли 18 августа на острове Сан-Николас в штате Калифорния. Ракета успешно поразила цель после более чем 500 км полёта.

Напомним, в феврале США заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Они обвинили Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств представлено не было. В ответ на это президент России Владимир Путин только 3 июля подписал закон о приостановке ДРСМД.