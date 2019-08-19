Доноры России объединились с помощью цифровых технологий

Соцсеть для доноров сообщает пользователям, когда им можно сдать кровь, а также публикует запросы от ближайших центров крови.

В России создана первая и единственная социальная сеть для доноров крови. В ней состоят уже почти 250 тысяч человек. Основатель DonorSearch.org — Руслан Шекуров.

Социальная сеть доноров мотивирует людей становиться донорами и помогает не свернуть с этого пути — от первой сдачи крови к регулярным донациям. На разработанной и постоянно обновляющейся платформе есть вся полезная информация для донора, более того, она сама строит для пользователя оптимальный индивидуальный график сдачи крови.

DonorSearch.org вскоре запустит приложение для доноров и чат-бот. Активных доноров поощряют социально ответственные компании. Проект несколько раз получал президентский грант.

Этим летом Лайф сообщал, что, например, в Москве за последние десять лет число доноров увеличилось в 1,6 раза. По данным на июнь, жители города сдали более 60 тысяч литров крови.