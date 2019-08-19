В Узбекистане возбудили ещё два дела против Гульнары Каримовой

Дочь бывшего президента уже находится за решёткой по делу о хищениях и вымогательстве.

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила ещё два уголовных дела в отношении ранее осуждённой дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой.

— Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г. Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путём вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах, — сообщается на сайте Прокуратуры Узбекистана.

Согласно материалам первого уголовного дела, Каримова по заниженной стоимости покупала у государства акции компаний АО "Кувасайцемент" и "Бекабадцемент", а затем перепродавала их за границу. Тем самым, по мнению прокуратуры, подозреваемая нанесла "ущерб интересам республики в особо крупном размере". Дело возбудили после проверки по заявлению международной юридической компании White and Case.

Что касается уголовного дела о вымогательстве, то здесь государственный обвинитель утверждает, что дочь экс-президента Узбекистана "под угрозой применения насилия" вынуждала бизнесменов передавать их имущество принадлежащим ей компаниям.

Напомним, Гульнара Каримова осуждена в августе 2015 года за вымогательство, против неё также выдвинуты и другие обвинения. В декабре 2017 года — после рассмотрения ещё одного дела — суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. В начале марта стало известно, что из-за нарушения условий пребывания под домашним арестом её перевели в колонию. Лайф сообщал, что Каримову увезли из колонии на машине скорой помощи.