В офисе Зеленского заступились за жену Нетаньяху, бросившую хлеб-соль на землю

Там считают, что такой поступок не может затмить важности и масштабности визита израильского премьер-министра.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заступились за супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару, которая бросила на землю хлеб-соль в Киеве.

В пресс-службе офиса президента считают, что супруга премьер-министра не хотела проявить какое-либо неуважение к Украине.

— Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT, — приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл с официальным визитом на Украину, в рамках которого он встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр".

Имел место и ещё один инцидент. Зеленский встретил Нетаньяху приветствием украинских националистов.