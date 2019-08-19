Под Самарой нашли второй за сутки схрон с боеприпасами

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном хранении оружия.

В Самарской области нашли второй за сутки схрон с оружием. В нём находилось два автомата Калашникова, пистолет Токарева, две гранаты, обрез, а также около 200 патронов, сообщает Life Shot.

Схрон был обнаружен сотрудниками полиции в заброшенном доме в посёлке Журавлинский Сызранского района. Предположительно, запасы сделала Сызранская ОПГ. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия.

"Тайник" был найден в 320 километрах от другого схрона с 264 ручными гранатами и шестью запалами.