В Саратове задержан мужчина, посыпавший конфеты крысиным ядом

Оказалось, что вероятный отравитель состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

В Саратове мужчина 1988 года рождения подозревается в том, что посыпал конфеты крысиным ядом. Сейчас он задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по области.

Противоправные действия мужчина совершал в одном из магазинов города. Правоохранители не уточняют его название и не упоминают другие случаи. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

На другом конце мира, в Новой Зеландии, несколько месяцев расследовали, как в клубнике оказывались иглы. Оказалось, их в плоды подкладывала работница одной из ферм, чтобы отомстить начальнику.