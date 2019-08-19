Стало известно о состоянии младенца, которого отец пытался выбросить из окна

Девочка находится в Детской республиканской клинической больнице. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

Министр здравоохранения Республики Мордовия Олег Маркин сообщил, что жизни младенца, которого пытался выбросить из окна отец, сейчас ничто не угрожает.

Девочка находится в Детской республиканской клинической больнице. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное. О выписке пока речь не идёт.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела против 37-летнего горе-папаши. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и мотивы, которые толкнули мужчину на такое злодеяние.

— Мужчина будет освидетельствован на предмет алкогольного и наркотического опьянения, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Напомним, пьяный житель Саранска 19 августа попытался выбросить грудную дочь с третьего этажа. Перед этим он позвонил сожительнице со словами: "Иди к балкону, сейчас будет шоу". Спасли малышку полицейские и сотрудники МЧС. Сотрудник МВД оттолкнул горе-папашу, а затем забрался в квартиру с соседнего балкона. Злоумышленника задержали. Позже выяснилось, что на его счету имеется 13 судимостей.