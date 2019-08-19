Стало известно о состоянии младенца, которого отец пытался выбросить из окна

Министр здравоохранения Республики Мордовия Олег Маркин сообщил, что жизни младенца, которого пытался выбросить из окна отец, сейчас ничто не угрожает.
Девочка находится в Детской республиканской клинической больнице. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное. О выписке пока речь не идёт.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела против 37-летнего горе-папаши. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и мотивы, которые толкнули мужчину на такое злодеяние.
— Мужчина будет освидетельствован на предмет алкогольного и наркотического опьянения, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.
Напомним, пьяный житель Саранска 19 августа попытался выбросить грудную дочь с третьего этажа. Перед этим он позвонил сожительнице со словами: "Иди к балкону, сейчас будет шоу". Спасли малышку полицейские и сотрудники МЧС. Сотрудник МВД оттолкнул горе-папашу, а затем забрался в квартиру с соседнего балкона. Злоумышленника задержали. Позже выяснилось, что на его счету имеется 13 судимостей.
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