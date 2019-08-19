Макрон причинил боль жене на глазах у журналистов

Ещё пару дней назад первая леди Франции приветствовала соотечественников левой рукой.

Президент Франции Эмманюэль Макрон неловко ухватил супругу, Брижит, за руку, и это попало в объектив камер журналистов. Французский лидер, видимо, забыл, что на днях супруга потянула руку. После его прикосновения Брижит Макрон резко схватилась за больное место и что-то сказала мужу.

Как сообщал Лайф, Брижит Макрон серьёзно травмировала руку во время морской прогулки несколько дней назад. Она поскользнулась в лодке, упала и вывихнула плечо, однако решила снять медицинскую лонгету перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.