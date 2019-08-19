В Москве росгвардейцы задержали вооружённых мужчин в женских париках

При виде стражей правопорядка подозрительные граждане попытались скрыться, но им не удалось.

В Москве сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин с пистолетами в женских париках и медицинских масках, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— В Москве поздно ночью на улице Симоновский Вал сотрудники Росгвардии увидели двух подозрительных мужчин в женских париках и медицинских масках. При виде стражей правопорядка они попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, — приводит агентство комментарий пресс-службы.

В ведомстве отметили, что на место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

— В ходе досмотра у мужчин в рукавах курток были обнаружены два предмета, конструктивно схожих с пистолетами. Экспертиза установила, что изъятые предметы являются травматическим оружием и сигнальным пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами, — резюмировали в пресс-службе.

Ранее сегодня стало известно, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли девочку, тонувшую в реке Сысола в Сыктывкаре. А в Саранске росгвардейцы спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна многоэтажки: Лайф публиковал видео.

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