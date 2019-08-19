Олег Буров избран мэром Риги

Новым мэром Риги избран временно исполняющий эти обязанности Олег Буров, который представляет партию "Честь служить Риге" (ЧСР), сообщает ТАСС.
Такое решение было принято в понедельник, 19 августа. За Бурова отдали голоса 35 депутатов городского парламента из шестидесяти на внеочередном заседании.
На должность мэра Риги выдвигались два кандидата — Буров и Виестурс Зепс от партии "Для развития Латвии".
До Бурова должность мэра занимал Дайнис Турлайс. Его назначили на пост после ухода в отставку Нила Ушакова.
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