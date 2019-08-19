Самолёт "Победы" совершил жёсткую посадку на севере Армении

Воздушное судно задело задней частью взлётно-посадочную полосу и получило повреждения.

Самолёт авиакомпании "Победа" совершил жёсткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри на севере страны. Об этом пишет пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении.

Отмечается, что при посадке в 20:04 (мск) самолёт задел задней частью взлётно-посадочную полосу, из-за чего получил повреждения в хвостовой части.

На борту было 173 пассажира, никто не пострадал.

— Для выяснения обстоятельств инцидента будет создана комиссия. Дальнейший полёт будет осуществлён резервным самолётом "Победы", — говорится в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке" на странице ведомства.

Напомним, несколькими днями ранее экстренную посадку на подмосковном поле совершил самолёт "Уральских авиалиний". Пилотам удалось посадить воздушное судно, несмотря на то что после столкновения с птицей оно осталось почти без двигателей.