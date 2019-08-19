В ДТП с двумя автобусами в Воронеже пострадали пять человек

В Воронеже пять человек, в том числе ребёнок, получили травмы при столкновении двух автобусов вечером 19 августа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД РФ по региону.
Авария произошла примерно в 17:20 у дома № 2 по улице Мира в Воронеже на регулируемом перекрёстке.
Автобус ПАЗ ехал по маршруту № 26а, за рулём находился 37-летний водитель. Второй автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 68, был под управлением 32-летнего воронежца. В результате ДТП двум пассажиркам 68-го маршрута понадобилась медицинская помощь, а также двум женщинам и ребёнку из другого автобуса.
Сотрудники МВД проводят проверку по факту аварии, устанавливаются обстоятельства инцидента.
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