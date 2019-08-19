В работе Google зафиксирован сбой

У 93% пользователей наблюдаются проблемы со входом в учётную запись, ещё 6% указывают на некорректную работу поисковой системы.

В работе поисковой системы Google в ряде стран наблюдаются проблемы, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных ресурсов.

— Сбои в работе Google наблюдаются с 14:09 времени Восточного побережья США (21:09 мск), — уточняет портал.

Больше всего жалоб поступило от пользователей из Нидерландов, США, Германии, Британии и Бразилии. В России о сбоях чаще всего сообщают в Москве.

По информации сервиса, у 93% пользователей наблюдаются проблемы со входом в учётную запись, ещё 6% указывают на сбои поисковой системы.