"Победа" опровергла информацию о жёсткой посадке самолёта в Армении

Информация о жёсткой посадке самолёта "Победы" в аэропорту Гюмри в Армении не соответствует действительности, заявили в пресс-службе перевозчика.

— "Победа" опровергает данные о жёсткой посадке в Гюмри. На послеполётном осмотре обнаружено повреждение хвостовой пяты, которая и предназначена для защиты фюзеляжа. Касание пятой произошло при уходе на второй круг. Таким образом, заявления о жёсткой посадке не соответствуют действительности, — приводит ТАСС комментарий пресс-службы.

Отмечается, что резервный борт уже вылетел в Гюмри за клиентами обратного рейса.